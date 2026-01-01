Eurocamp Cesenatico oltre 800 partecipanti al torneo di Natale di basket Diverse squadre estere

Eurocamp Cesenatico ha concluso la diciottesima edizione del torneo di Natale di basket “Presepe della Marineria”, con oltre 800 partecipanti. La manifestazione, che si è svolta fino al 30 dicembre, ha visto la presenza di squadre provenienti da diversi paesi esteri, confermando l’importanza dell’evento nel panorama sportivo locale e internazionale.

Sono oltre 800 i partecipanti alla diciottesima edizione del torneo “Presepe della Marineria” di basket, organizzato da Eurocamp Cesenatico, che si è chiuso il 30 dicembre. Organizzato in collaborazione con Basket CerviaCesenatico, il torneo ha portato a Cesenatico oltre ottocento persone tra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

