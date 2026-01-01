Eurocamp Cesenatico oltre 800 partecipanti al torneo di Natale di basket Diverse squadre estere

Eurocamp Cesenatico ha concluso la diciottesima edizione del torneo di Natale di basket “Presepe della Marineria”, con oltre 800 partecipanti. La manifestazione, che si è svolta fino al 30 dicembre, ha visto la presenza di squadre provenienti da diversi paesi esteri, confermando l’importanza dell’evento nel panorama sportivo locale e internazionale.

