Dalla 23ª giornata di serie B, iniziata il 6 febbraio, la classifica ha subito una svolta. Dopo l’ultima vittoria del Cesena contro il Pescara, la posizione della squadra in graduatoria si è modificata, con una classifica più corta in basso e più sfilacciata verso l’alto. Ora, la squadra deve tenere d’occhio le squadre alle sue spalle, considerando i recenti cambiamenti.

Più corta in basso e maggiormente sfilacciata verso l’alto. La classifica di serie B, dalla 23ª giornata in poi, quella del 6 febbraio che è coincisa con l’ultima vittoria del Cesena sul Pescara, è cambiata eccome. Dopo il 2-0 sugli abruzzesi, un successo limpido nel punteggio ma non così netto in campo, il Cesena si era ritrovato proiettato al quinto posto a 7 lunghezze dalla quarta piazza, in mano al Palermo, e con la vetta, anche in quel momento occupata dal Venezia, 13 punti sopra. Volgendo invece lo sguardo verso il basso, Klinsmann e compagni avevano un distacco di 15 lunghezze sulla quintultima, l’Entella, mentre di 12 punti era il gap tra l’ottavo posto, occupato dal Modena, e il confine playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, la classifica è cambiata. Ora bisogna guardarsi alle spalle

Articoli correlati

Cesena, Cerri carica la squadra: “Sconfitta col Venezia alle spalle, sabato subito riscatto colo SpeziaLa sconfitta contro il Venezia brucia ancora per il Cesena, che ora punta a un immediato riscatto nella sfida di sabato contro lo Spezia.

Leggi anche: Allegri: "L'Inter? Più importante guardarsi le spalle, restare nelle prime 4 non sarà facile"

Aggiornamenti e notizie su Cesena la classifica è cambiata Ora...

Temi più discussi: UN SUPER MONZA VINCE 3-1 A CESENA E RESTA IN VETTA; Lecco e Cesena, è lotta per il secondo posto. Ma il calendario sorride ai blucelesti; Calcio Serie B – Sempre più in testa alla classifica il Monza: battuto 1-3 il Cesena; Empoli-Cesena 1-1: pari in rimonta al Castellani.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Modena Cesena pari! Diretta gol live score 29^ giornata (oggi 7 marzo 2026)Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score oggi sabato 7 marzo 2026 delle prime cinque partite della 29^ giornata di campionato. ilsussidiario.net

La ricreazione del Cesena in un campionato trattato maleUna soluzione brutale ma efficace per concedersi una tregua da Var e arbitri. Ecco a voi Modena-Cesena 0-0, la partita diserbante, un’ora e mezza più ... corriereromagna.it

Cesena FC - facebook.com facebook

Pagelle Primavera, Cesena- #Milan 3-2: disastro Bouyer. Lontani spreca. Scotti cuore e grinta #SempreMilan #MilanPrimavera x.com