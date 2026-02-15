Cesena Cerri carica la squadra | Sconfitta col Venezia alle spalle sabato subito riscatto colo Spezia
Cesena, Cerri dà la carica alla squadra: dopo la sconfitta contro il Venezia, il giocatore invita a dimenticare subito quella delusione e a prepararsi con determinazione alla partita di sabato contro lo Spezia. Cerri ha parlato ai compagni prima dell’allenamento, sottolineando l’importanza di tornare subito alla vittoria.
Cesena, Urla Riscossa di Cerri Dopo la Sconfitta: “Vogliamo Riscatto Immediato con lo Spezia”. La sconfitta contro il Venezia brucia ancora per il Cesena, che ora punta a un immediato riscatto nella sfida di sabato contro lo Spezia. L’attaccante Alberto Cerri ha espresso apertamente la frustrazione della squadra, sottolineando la sfortuna negli episodi recenti e la necessità di ritrovare concretezza offensiva. La partita contro gli spezzini rappresenta un’occasione cruciale per riaccendere l’entusiasmo e invertire la tendenza negativa. Prima da Titolare e Amarezza per il Risultato. La partita contro il Venezia, giocata il 15 febbraio 2026, ha segnato la prima apparizione da titolare con la maglia del Cesena per Alberto Cerri.🔗 Leggi su Ameve.eu
Partita senza storia al Manuzzi, col Venezia il Cesena colleziona la sesta sconfitta in otto partite
Il Cesena ha subito una pesante sconfitta contro il Venezia al Manuzzi, perdendo 3-0 davanti ai propri tifosi.
