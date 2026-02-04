Allegri | L' Inter? Più importante guardarsi le spalle restare nelle prime 4 non sarà facile

Dopo la vittoria contro il suo Milan, Allegri mette in guardia: l’Inter resta una rivale pericolosa e bisogna continuare a lottare per entrare nelle prime quattro. Il tecnico toscano si dice soddisfatto della prova dei suoi, soprattutto per la solidità mostrata in difesa e l’efficacia in attacco. Ora, però, la sfida più grande è mantenere la posizione in classifica, e per farlo serviranno testa fredda e costanza.

Il muso stavolta è lungo. E poteva esserlo anche di più. Per una volta, bando alle vittorie di misura: il Milan che domina la partita senza permettere all'avversario di metterla mai in discussione magari non è una primizia stagionale assoluta, ma di certo è qualcosa che non capita spesso. E poi, dalla confortante e confortevole vittoria del Dall'Ara arriva anche un altro insegnamento, tanto banale quanto evidente: quando si evita di regalare i primi tempi, tutto diventa più facile. Ma pensa un po'. Il Diavolo che sbanca Bologna porta con sé una duplice dichiarazione di intenti: un avviso all'Inter - occhio alle distrazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

