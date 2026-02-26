La situazione del Cesena si fa sempre più complessa, con il 2026 che sembra segnare un ritorno in Serie C. La squadra ha subito un’altra sconfitta in casa contro lo Spezia, portando a sette le sconfitte nelle ultime nove gare. La posizione in classifica si deteriora e ora i playoff sono in bilico. La crisi continua a influenzare il rendimento del club e il suo futuro immediato.

Oltre agli applausi dei 250 tifosi spezzini accorsi in Romagna per festeggiare una vittoria esterna che mancava dall’8 dicembre, sabato scorso al Manuzzi dopo il finale di Cesena-Spezia si sentivano soprattutto fischi. Fischi che raccontano l’umore intorno a una squadra ormai in piena crisi: il Cesena, che ha perso sette delle ultime nove partite subendo diciannove gol. Alle porte della 18esima giornata, l’ultima prima di entrare nell’anno nuovo, quella di Mignani era una squadra in salute e in piena lotta promozione, quarta a -6 dalla vetta e con otto punti di vantaggio sul nono posto. Oggi, invece, è un abisso a separare i bianconeri dalle prime quattro ma soprattutto si è assottigliata la distanza con le squadre fuori dai primi otto posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cesena, continua la crisi: è un 2026 da Serie C. Ora i playoff sono a rischio...

Leggi anche: Il Frosinone pareggia al 95', ma non basta: ora c'è il Venezia in testa. Cesena, la crisi continua

Serie C: Crotone trionfa all’ultimo secondo, Cosenza KO e playoff a rischio: 3-0 e crisi aperta.Il venticinquesimo turno del campionato di Serie C ha regalato emozioni contrastanti alle squadre calabresi, con il Crotone capace di strappare una...

Temi più discussi: Le pagelle della Serie B: come corre il Palermo, 8. E il Cesena è sempre più in crisi, 5; CALCIO: Cesena due volte avanti ma lo Spezia vince; Serie B, regna l’incertezza nella zona bassa. Crisi Cesena, Modena vola; Pure lo Spezia riprende vita al Manuzzi. Cesena sempre più nel tunnel: contestato.

Quello in casa con Lo Spezia è stato il settimo ko delle ultime nove partite per i bianconeri. Al momento la classifica continua a sorridere, ma altre squadre si avvicinanoOltre agli applausi dei 250 tifosi spezzini accorsi in Romagna per festeggiare una vittoria esterna che mancava dall’8 dicembre, sabato scorso al Manuzzi dopo il finale di Cesena-Spezia si sentivano ... gazzetta.it

Cesena, riecco Zaro, resta in dubbio ArrigoniIl Cesena continua a lavorare intensamente a Villa Silvia in vista della delicatissima sfida di sabato ad Empoli. Il tecnico Mignani, al Castellani, ... corriereromagna.it

Il Bari trova un punto in trasferta a Padova e continua a credere nella salvezza, nonostante la vittoria manchi ormai dalla gara esterna di Cesena. Meglio i locali nella parte... Leggi l'articolo - facebook.com facebook