Il Cesena riceve un Bari in caduta libera Mignani avverte | Il cambio di allenatore porta una ventata di novità

Il Cesena si prepara ad affrontare il Bari, che torna in campo dopo il recente cambio di allenatore, con Moreno Longo al timone. La partita si svolgerà sabato alle 15 allo stadio Manuzzi. Mignani ha sottolineato come un nuovo tecnico possa portare una ventata di novità, mentre entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Il Cesena torna in campo sabato alle ore 15 allo stadio Manuzzi contro il Bari in caduta libera, i galletti hanno appena esonerato Vivarini e richiamato Moreno Longo sulla panchina. I bianconeri di Mignani affronteranno la partita senza Bastoni e con i dubbi legati alle condizioni di Blesa e Diao. Partita speciale per mister Michele Mignani, che ha sfiorato la serie A sulla panchina dei pugliesi. Queste le impressioni di Mignani, riportate dal sito del Cesena Fc: "Alla fine, quando si comincia la partita, si parte comunque da 0-0 e ci sono sempre le difficoltà, perché questa è una categoria in cui ogni settimana vincere diventa sempre una piccola impresa.

Leggi anche: Il Cesena ci proverà anche a Bari. Mignani: "Non sarà una sfida facile"

La migliore stagione per mister Mignani. Il Cesena viaggia più del Bari dei playoffIn questa prima parte di stagione, Michele Mignani sta dimostrando di poter ripetere le prestazioni delle annate di maggior successo.

