dispersione scolastica in provincia mille ragazzi non finiscono gli studi

A Varese, quasi mille ragazzi non finiscono le superiori. È il risultato di un monitoraggio che evidenzia un problema ancora aperto nella provincia. Lunedì, a Villa Recalcati, è stato presentato il dato durante un incontro a cui ha partecipato anche il prefetto Salvatore Pasquariello.

Sono quasi mille i giovani “invisibili” che non completano le superiori in provincia di Varese. È il dato emerso da un monitoraggio sulla dispersione scolastica presentato a Villa Recalcati, in un incontro a cui ha partecipato anche il prefetto Salvatore Pasquariello. La ricerca è frutto di una sinergia tra l’Ufficio scolastico territoriale, l’Università Cattolica e la Provincia. In totale sono 923 gli studenti che hanno interrotto il percorso. Di questi 442 si sono ritirati, mentre 481 risultano non ammessi senza aver richiesto il nulla osta per un altro istituto. La geografia della dispersione non è omogenea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

