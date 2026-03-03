Marracash ha ottenuto il disco di diamante con l’album Persona, mentre con Noi, Loro, Gli Altri ha ricevuto otto certificazioni di platino. Le certificazioni Fimi di questa settimana mettono in evidenza i riconoscimenti assegnati al rapper, che continua a raccogliere risultati importanti con le sue produzioni discografiche. Questi premi si aggiungono ai successi già conseguiti nel panorama musicale italiano.

Le Certificazioni Fimi questa settimana hanno per protagonista Marracash, che ha raggiunto il traguardo del disco di diamante con l’album Persona. Con oltre 500mila copie, il quinto lavoro in studio del rapper è stato pubblicato nel 2019 ed è un concept album ispirato al film omonimo di Ingmar Bergman, nel quale figura il contrasto tra l’artista Marracash e la persona Fabio. Arrivato a distanza di due anni da Santeria, Persona è il primo capitolo di una trilogia dove il rapper mette al centro una crisi esistenziale esplorata in un viaggio tra gli organi del corpo umano, accompagnato da una parata di star da Marracash ( Non Sono Marra – La Pelle ), passando per Madame ( Madame – L’Anima ), Guè (Qualcosa In Cui Credere – Lo Scheletro ), fino ad Elisa ( Neon – Le Ali). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: Marracash conquista il disco di diamante con “Persona” e otto dischi di platino con “Noi, Loro, Gli Altri”

