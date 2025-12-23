Certificazioni Fimi dischi di platino per Olly Shiva e Taylor Swift

Le certificazioni Fimi confermano il successo di artisti italiani e internazionali nelle classifiche. Olly, Shiva e Taylor Swift hanno raggiunto nuovi traguardi, ricevendo dischi di platino nella penultima settimana dell’anno. Questi riconoscimenti testimoniano il continuo apprezzamento del pubblico e il ruolo importante delle certificazioni nel settore musicale italiano.

Pioggia di dischi di platino per artisti presenti nelle parti alte delle classifiche: Olly, Shiva, Taylor Swift ampliano ed aggiungono nuovi traguardi con le certificazioni elaborate da Fimi per la penultima settimana dell'anno. Doppio platino per Santana Season di Shiva. Il quinto album del rapper pubblicato nel 2023, contiene tredici brani, tra i quali figurano i feat di Guè e Luchè ( Filetti Rossi ), Paky ( Bidibi Bodibi Bu) e Geolier ( Elicotteri ). Michelangelo e Drillionaire hanno partecipato alla produzione del lavoro in studio che ha raggiunto la #2 della Classifica Fimi Top Of The Album.

