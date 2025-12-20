Nuove ’luci’ in centro storico | Il futuro è nei negozi di qualità Commercianti abbiano fiducia

CASTELFRANCO Nuove luci si accendono nel centro storico di Castelfranco. Si tratta di due negozi – uno nuovo e un altro trasferito da piazza XX Settembre – che rappresentano una positiva inversione di tendenza alle tante chiusure degli ultimi anni. La ex ferramenta Il Chiodino – ora "Vecchio mastro affilatore" di Francesco Luciano è vicino al campanile dove un tempo si trovava la cartolibreria Udilia. Francesca Manetti e Luca Brugnano, conosciutissimi a Castelfranco dove da diciassette anni ogni mattina aprono il banco della frutta e della verdura in piazza Ferretti, hanno sceto un fondo in via Marconi per la loro "Sfuseria" che vende prodotti alimentari secchi tra cui legumi, spezie, frutta secca, frutta candita, farine e prodotti disidratati di filiera corta e di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

