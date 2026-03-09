Paola Metalla ha annunciato di lasciare il ruolo di presidente dell’Orsa Minore Ets, l’organizzazione no profit che gestisce il Centro antiviolenza di Lodi chiamato “La metà di niente”, aperto nel 2010. La decisione è stata comunicata il 9 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul futuro della gestione. La sua partenza segna un cambiamento importante per l’ente.

Lodi, 9 marzo 2026 – Paola Metalla, storica presidente dell’Orsa minore Ets, no profit che gestisce il Centro antiviolenza di Lodi “La metà di niente” (aperto nel 2010), passa il testimone. “Prima di congedarmi, tengo a comunicare ufficialmente questo passaggio – spiega la presidente uscente – perché, dopo anni di professionalità e volontariato che mi hanno molto arricchita, a partire dal 2017, mi sembrava giusto ringraziare chi ha collaborato e augurare il meglio a chi porterà avanti questo delicato impegno”. Gli inizi. “Mi ero avvicinata all’associazione per una consulenza organizzativa amministrativa, che mi era stata richiesta, a titolo di volontariato, in qualità di libera imprenditrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paola Metalla lascia il ruolo di presidente al Centro antiviolenza di Lodi

