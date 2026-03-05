Mobilità sanitaria Errico FI | La Campania spende troppo per cure fuori regione

Il consigliere regionale di Forza Italia ha commentato i dati della Fondazione Gimbe, sottolineando che la Campania investe troppo nella mobilità sanitaria verso altre regioni. Ha evidenziato che la spesa regionale per cure fuori regione è elevata, senza proporzionare i servizi offerti sul territorio locale. La sua analisi si concentra sui numeri relativi ai trasferimenti dei pazienti e alla distribuzione delle risorse.

"Il report della Fondazione Gimbe sulla mobilità sanitaria conferma una criticità che da tempo segnaliamo: troppi cittadini sono ancora costretti a lasciare la propria regione per curarsi. Un fenomeno che rappresenta uno degli indicatori più evidenti delle disuguaglianze presenti nel sistema sanitario nazionale". Così il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, componente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, commenta i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla mobilità sanitaria interregionale. "Nel 2023 – sottolinea Errico – la spesa complessiva per la mobilità sanitaria ha raggiunto i 5,15 miliardi di euro, il livello più alto di sempre.