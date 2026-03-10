Centonze contro Tognazzi | Aiuto evidente mi ricordate il film ‘i ladri’ Se vi danno quel rigore siete… La replica dell’attore

Durante la puntata di Il Processo al 90º su Rai 2, l’attore Ricky Tognazzi e l’opinionista Emanuele Centonze hanno avuto uno scontro acceso, incentrato sul finale di stagione e sulla corsa scudetto. Centonze ha commentato un episodio di calcio con un confronto diretto, dicendo che l’aiuto ricevuto era evidente e paragonandolo al film “I ladri”. Tognazzi ha risposto alla sua replica.