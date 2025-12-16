Jim Carrey rivela i sacrifici e le difficoltà affrontate nel interpretare il celebre personaggio del Grinch, tra cui rinunce e sfide fisiche. Un ruolo che, nonostante le complessità, è rimasto uno dei più iconici della sua carriera. Ecco come l’attore ha affrontato questa trasformazione e le curiosità dietro le quinte del film.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero pronto a restituire il cachet pur di non fare quel film. Le unghie lunghe, le lenti a contatto in tutto il bulbo oculare.. Poi mi aiutò un esperto della CIA”: Jim Carrey parla del Grinch

Non c’è Natale senza l’ennesima visione de Il Grinch, il film con Jim Carrey. How the Grinch Stole Christmas è il titolo originale, insomma, come ha fatto Il Grinch a a rubare il Natale? E soprattutto, come ha fatto Jim Carrey a calarsi in quel personaggio? Con molta fatica, a quanto pare. Lo ha raccontato lo stesso attore in una intervista a Vulture: “Il primo giorno di trucco durò otto ore. Tornai nel mio camerino, chiesi a Ron e Brian di entrare e dissi loro che non sarei stato in grado di fare il film e che me ne stavo andando “, ha detto Carrey, riferendosi al regista Ron Howard e al produttore Brian Grazer. Ilfattoquotidiano.it

Avanzo della Massa - Amen

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il regalo perfetto esiste ed è già pronto! è composto da: • - — 2 buste da 10g ad azione liftante e tonificante • — 2 maschere da 8ml per nutrire e restituire comfort immediato • — 2 ma - facebook.com facebook