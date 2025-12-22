Schettini scuote gli studenti | Se c’è qualcuno che vi toglie la sedia da sotto al sedere cadete se non siete preparati

Vincenzo Schettini invita gli studenti a non adagiarsi sulle comodità moderne e a costruire la propria indipendenza tramite lo studio e il sacrificio, usando la metafora della "sedia" che, se tolta all'improvviso, fa cadere solo chi non ha imparato a reggersi sulle proprie gambe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

