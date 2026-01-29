Il mistero della reliquia perduta | al castello Volante cena con delitto

Venerdì sera il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita un evento speciale: una cena con delitto intitolata “Il mistero della reliquia perduta”. Alle 21, i partecipanti si siedono a tavola per un menù completo, anche vegetariano, e si immergono in un gioco di ruolo che mescola mistero e divertimento. È una serata pensata per chi ama le azioni dal vivo e vuole trascorrere un weekend diverso, tra enigmi e atmosfere suggestive. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a nuvole@il

CORIGLIANO D'OTRANTO - Nuovo week end di appuntamenti al Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Venerdì 30 gennaio alle 21 (cena-spettacolo con menù completo - anche vegetariano - 35 euro prenotazione obbligatoria [email protected] - 3343429268) le sale del bistrot Nuvole. Cena con delitto Il mistero della reliquia perduta Siete pronti a risolvere un nuovo misterioso giallo? Venerdì 30 gennaio Improvvisart presenterà la Cena con Delitto Il mistero della reliquia perduta presso Nuvole, il bistrot. Per Il mistero della reliquia perduta, da Nuvole la cena accompagna il gioco, il racconto e il tempo condiviso. Menù Antipasto Fagotto di melanzana infornata alla parmigiana, acqua di pomodor

