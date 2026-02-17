Fantasmi in villa – Cena e visita guidata con intervento teatralizzato

Sabato sera, una cena e una visita guidata con spettacolo teatrale hanno portato mistero e emozione a Villa di Corliano, attirando numerosi appassionati di storie inquietanti. La serata ha coinvolto i partecipanti in un percorso tra storie di fantasmi e leggende locali, arricchito da interpretazioni dal vivo che hanno dato vita a antichi racconti. Questa iniziativa, giunta alla sua settima edizione, si svolge nella suggestiva cornice della villa, dove le luci soffuse e l’atmosfera di altri tempi creano un’atmosfera unica.

FANTASMI IN VILLACena, Visita Guidata e Storytelling TeatralizzatoDopo il successo straordinario degli ultimi sei anni, torna l'appuntamento più atteso e misterioso dell'estate nella splendida cornice di Villa di Corliano. Siete pronti a varcare la soglia del tempo e del mistero?Un itinerario unico alla ricerca di presenze e storie che ancora sussurrano tra le sale della villa:Teresa Scolastica: seguiremo le tracce del suo fantasma e della sua storia tormentata.

Il 22 febbraio 2026 Villa Molin riapre le sue porte ai visitatori.

Scopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre.

