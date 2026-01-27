Lunaria a Levante prosegue all' Auditorium Montale con To love the land

L’evento Lunaria a Levante all’Auditorium Montale propone il concerto “To love the land” con Michela Centanaro e Maria Giulia. L’appuntamento, in programma sabato 31 gennaio alle 21, continua la rassegna dedicata alla musica e alla cultura, dopo l’omaggio a Andrea Camilleri. Un’occasione per ascoltare artisti di talento e approfondire tematiche legate alla terra e alla tradizione musicale italiana.

«È un'armonia primordiale, che da sempre ci chiama – spiega Michela Centanaro – e noi, esseri fragili e curiosi, abbiamo cercato di imitarla con una chitarra, un pianoforte, una voce, con il cuore. Da secoli l'arte prova a catturare l'anima del mondo. Poeti, pittori, musicisti: ognuno ha tentato di dare un volto a questa meraviglia. Alle montagne che sfidano il cielo. Alle foreste che custodiscono il silenzio. Alla luna che ci guarda da sempre da lassù. E così che nasce questo concerto».

