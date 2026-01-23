Incendio al 33 Giri Gourmand Burger | paura durante il servizio serale nessun ferito

Ieri sera a Campi Salentina, si è verificato un incendio nel locale 33 Giri Gourmand Burger, senza conseguenze per persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 20:15, ha causato momenti di preoccupazione tra clienti e staff, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, che ha interessato la zona interna del ristorante nel centro del paese.

Le fiamme hanno interessato esclusivamente la zona cucina. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Veglie per la messa in sicurezza degli impianti. Il rogo partito dalla zona cucina CAMPI SALENTINA – Momenti di apprensione nella serata di ieri a Campi Salentina. Intorno alle 20,15, un incendio è divampato all'interno del noto locale 33 Giri Gourmand Burger, situato nel cuore del comune salentino. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo ha avuto origine nella zona cucina. Le fiamme si sono sprigionate nell'area dei fornelli, che in quel momento erano regolarmente in funzione per la preparazione delle pietanze durante il servizio serale.

