Incendio al 33 Giri Gourmand Burger | paura durante il servizio serale

Ieri sera a Campi Salentina, si è verificato un incendio nel ristorante 33 Giri Gourmand Burger, intorno alle 20:15. L'incidente ha causato momenti di apprensione tra clienti e staff, senza tuttavia riportare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

CAMPI SALENTINA – Momenti di apprensione nella serata di ieri a Campi Salentina. Intorno alle 20,15, un incendio è divampato all'interno del noto locale 33 Giri Gourmand Burger, situato nel cuore del comune salentino.Secondo le prime ricostruzioni, il rogo ha avuto origine nella zona cucina.

