Airbnb ha lanciato il servizio “Prenota subito, paga dopo” in Italia, seguendo il successo ottenuto negli Stati Uniti lo scorso anno. La piattaforma permette agli utenti di prenotare un alloggio senza pagare immediatamente, pagando solo in un secondo momento. Questa novità interessa soprattutto chi cerca maggiore flessibilità nelle prenotazioni di affitti brevi. Con questa opzione, i viaggiatori possono bloccare una sistemazione senza dover anticipare l’intera cifra. La possibilità di pagare in seguito ha già attirato numerosi utenti italiani.

Dopo l’avvio la scorsa estate negli Stati Uniti, Airbnb ha esteso in tutto il mondo - Italia inclusa - il servizio “Reserve now, pay later” (Prenota subito, paga dopo): per gli annunci che prevedono questa modalità sarà perciò possibile “bloccare” il soggiorno e pagare poco prima della fine del periodo di cancellazione gratuita. Dalla novità sono escluse prenotazioni pagate in real brasiliano, rupia indiana o lira turca. I termini di cancellazione stabiliti dagli host rimangono invariati e il pagamento da parte degli ospiti è sempre dovuto prima della fine del periodo di cancellazione gratuita. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Affitti brevi, Airbnb introduce il servizio “Prenota subito, paga dopo”. C’è anche l’Italia

