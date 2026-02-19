Affitti brevi Airbnb introduce il servizio Prenota subito paga dopo C’è anche l’Italia
Airbnb ha lanciato il servizio “Prenota subito, paga dopo” in Italia, seguendo il successo ottenuto negli Stati Uniti lo scorso anno. La piattaforma permette agli utenti di prenotare un alloggio senza pagare immediatamente, pagando solo in un secondo momento. Questa novità interessa soprattutto chi cerca maggiore flessibilità nelle prenotazioni di affitti brevi. Con questa opzione, i viaggiatori possono bloccare una sistemazione senza dover anticipare l’intera cifra. La possibilità di pagare in seguito ha già attirato numerosi utenti italiani.
Dopo l’avvio la scorsa estate negli Stati Uniti, Airbnb ha esteso in tutto il mondo - Italia inclusa - il servizio “Reserve now, pay later” (Prenota subito, paga dopo): per gli annunci che prevedono questa modalità sarà perciò possibile “bloccare” il soggiorno e pagare poco prima della fine del periodo di cancellazione gratuita. Dalla novità sono escluse prenotazioni pagate in real brasiliano, rupia indiana o lira turca. I termini di cancellazione stabiliti dagli host rimangono invariati e il pagamento da parte degli ospiti è sempre dovuto prima della fine del periodo di cancellazione gratuita. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
La stangata sugli affitti brevi: cosa succede dopo la sentenza "ferma-Airbnb"La recente decisione della Corte costituzionale apre nuove sfide per il settore degli affitti brevi.
Affitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourismLa Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge toscana sul turismo, confermando la validità delle norme regionali contro l’overtourism.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Qui dove l'affitto mangia tutto lo stipendio: quanto è grave la crisi abitativa giovanile.
Affitti brevi, archiviata l’inchiesta su Airbnb: Norma nuova e incerta. La piattaforma ha pagato oltre mezzo miliardo al FiscoLa piattaforma ha versato oltre 576 milioni di euro. Per i giudici, la norma sugli affitti brevi era nuova e di incerta interpretazione ... ilfattoquotidiano.it
La Spagna rafforza la lotta contro gli affitti brevi: Airbnb costretta a bloccare oltre 65 mila annunci irregolariLe autorità spagnole contestano tre principali irregolarità che renderebbero questi annunci non conformi: l’assenza della licenza obbligatoria, la presenza di codici identificativi errati e la mancata ... milanofinanza.it
AFFITTI BREVI: LA REGIONE ARGINA, IL GOVERNO SI OPPONE L’esecutivo impugna la legge approvata dall’Emilia-Romagna per limitare case vacanze e bed and breakfast, che introduce la destinazione d’uso turistico-ricettiva https://www.collettiva.it/c facebook