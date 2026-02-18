L’angelo della Storia tra storia geografia e contraddizioni al teatro Troisidi Nonantola
Il gruppo teatrale “L’angelo della Storia” ha portato in scena uno spettacolo che unisce storia, geografia e contraddizioni. La performance si svolgerà sabato 21 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola, nel programma di ATER Fondazione. La compagnia, nata a Firenze, ha scelto di affrontare temi complessi attraverso una narrazione coinvolgente. Lo spettacolo si rivolge a un pubblico curioso di scoprire come le diverse dimensioni si intreccino sulla scena. La rappresentazione promette di sorprendere gli spettatori con interpretazioni intense.
Il gruppo di attori e registi nato a Firenze sarà in scena sabato 21 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola, nell’ambito della stagione a cura di ATER Fondazione. Con lo spettacolo ispirato fin dal titolo a Walter Benjamin, “L'Angelo della Storia”, Premio UBU 2022, la compagnia porta in scena “una costellazione di aneddoti storici paradossali”. “Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato: l’immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’adesso in una costellazione” Walter Benjamin Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi e cerchi di resistere alla tempesta, non può fermarsi e intervenire, non può rincollare i pezzi e rifondare una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla per aiutarci – se non altro perché gli angeli non esistono.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Gli orari dei pasti tra nord e sud Europa: storia, geografia e abitudini socialiGli orari dei pasti variano notevolmente tra i paesi del Nord e del Sud Europa, riflettendo differenze storiche, culturali e geografiche.
Leggi anche: Il Giorno della Civetta al Teatro Litta. L’eterno conflitto tra Nord e Sud. Geografia e cuore, oltre gli stereotipiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Saluzzo, al Cinema Teatro Magda Olivero arriva L’angelo della storia, Premio UBU 2022; L’angelo della storia, premio Ubu, arriva sul palcoscenico del Magda Olivero di Saluzzo; Brecht e la resistibile ascesa di ogni fascismo; Cinema Teatro Magda Olivero - L'angelo della storia.
Al Troisi di Nonantola L’angelo della storia del collettivo-cult SotterraneoIl gruppo di attori e registi nato a Firenze sarà in scena sabato 21 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola, nell’ambito della stagione a cura di ATER Fondazione. Con lo spettacolo ispirato fin dal ti ... sassuolo2000.it
L’angelo della storia, premio Ubu, arriva sul palcoscenico del Magda Olivero di SaluzzoCon lo spettacolo L’angelo della storia la pièce che ha vinto il Premio UBU come Miglior spettacolo dell’anno nel 2022, prosegue mercoledì 18 febbraio alle 21 la stagione teatrale organizzata al ... targatocn.it
Al Teatro Troisi di Nonantola prosegue la rassegna di Teatro per famiglie. Domenica 15 febbraio alle ore 17 la compagnia... facebook