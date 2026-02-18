L’angelo della Storia tra storia geografia e contraddizioni al teatro Troisidi Nonantola

Il gruppo teatrale “L’angelo della Storia” ha portato in scena uno spettacolo che unisce storia, geografia e contraddizioni. La performance si svolgerà sabato 21 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola, nel programma di ATER Fondazione. La compagnia, nata a Firenze, ha scelto di affrontare temi complessi attraverso una narrazione coinvolgente. Lo spettacolo si rivolge a un pubblico curioso di scoprire come le diverse dimensioni si intreccino sulla scena. La rappresentazione promette di sorprendere gli spettatori con interpretazioni intense.

Il gruppo di attori e registi nato a Firenze sarà in scena sabato 21 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola, nell’ambito della stagione a cura di ATER Fondazione. Con lo spettacolo ispirato fin dal titolo a Walter Benjamin, “L'Angelo della Storia”, Premio UBU 2022, la compagnia porta in scena “una costellazione di aneddoti storici paradossali”. “Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato: l’immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’adesso in una costellazione” Walter Benjamin Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi e cerchi di resistere alla tempesta, non può fermarsi e intervenire, non può rincollare i pezzi e rifondare una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla per aiutarci – se non altro perché gli angeli non esistono.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Gli orari dei pasti tra nord e sud Europa: storia, geografia e abitudini socialiGli orari dei pasti variano notevolmente tra i paesi del Nord e del Sud Europa, riflettendo differenze storiche, culturali e geografiche.

Leggi anche: Il Giorno della Civetta al Teatro Litta. L’eterno conflitto tra Nord e Sud. Geografia e cuore, oltre gli stereotipi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.