Al cantiere della media Bellani scatta l’ora della bonifica

Al cantiere della nuova scuola media Bellani si avvia la fase di bonifica, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti in Consiglio comunale. La procedura di bonifica rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza e la continuità dei lavori di costruzione, rispondendo alle esigenze di riqualificazione dell’area. La collaborazione tra amministrazione e cittadini prosegue per assicurare un intervento efficace e trasparente.

Nuova scuola media Bellani, è tempo di bonifica. Lo ha annunciato in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti rispondendo a un’interrogazione della consigliera Pd Giulia Bonetti. "I lavori procedono. I sacchi di amianto sono stati trasportati via, non c’è più neanche la parte di telaio che era rimasta, è stata totalmente abbattuta – spiega Lamperti –. Adesso procediamo con la bonifica". Una fase che arriva dopo l’ultimazione della gara d’appalto, "con uno sconto significativo di gara, che consta in circa 1,2 milioni". Le operazioni di bonifica inizieranno a breve e si protrarranno fino alla primavera inoltrata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al cantiere della media Bellani scatta l’ora della bonifica Rifiuti nel cantiere della società immobiliare: dopo il sequestro scatta anche l'ordinanza di bonificaIl sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, ha emesso un’ordinanza di bonifica e il sequestro di un'area lungo via Bugnano, sulla SP19, a causa di una grave emergenza ambientale causata dalla presenza di rifiuti nel cantiere della società immobiliare. Leggi anche: L’ex Lombarda Petroli volta pagina, aperto il cantiere della bonifica: un anno di lavori per 1,2 milioni Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Al cantiere della media Bellani scatta l’ora della bonifica; Sopralluogo degli assessori Mendolicchio e Galasso al cantiere PNRR del nuovo canile sanitario e canile rifugio comunale; Potenziamento della rete elettrica: iniziati i lavori su corso Vittorio Emanuele; Irregolarità nel cantiere della Bacci: Città tenuta all’oscuro dalla giunta. Barga, le scuole medie avranno una palestra rinnovataIl Comune di Barga ha affidato recentemente i lavori per il progetto di efficientamento energetico della palestra delle scuole medie di Barga. Ad aggiudicarsi la gara di appalto l’azienda Edil Fab di ... noitv.it Subiaco, nuova verifica alla palestra della scuola media: iter partito nel 2012, è ancora un cantiere apertoPalestra della scuola media di Subiaco, cittadina della Valle dell’Aniene a niord est della Capitale. il Comune delibera una nuova verifica alla struttura. Rischio tempi lunghi per l’apertura ... ilmessaggero.it Cantiere insicuro a Golfo Aranci: sospesa un’impresa che operava nel centro abitato. Nel corso del controllo dei Carabinieri sono emerse gravi carenze nelle misure di protezione dei lavoratori. Continua a leggere su Kalaritana Media. facebook Poco fa, durante il sopralluogo a un cantiere a Tor Bella Monaca, è accaduta questa scena memorabile. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri stava rispondendo alle domande dei giornalisti sul decreto Sicurezza. E, approfittando della presenza di Matteo Salvi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.