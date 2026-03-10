C’è il Ramadan la Figc posticipa le gare dopo la richiesta del Real Casalecchio | Gesto di buonsenso

La Figc ha deciso di posticipare le gare di calcio dopo la richiesta del Real Casalecchio, in occasione del Ramadan. La decisione è stata comunicata come un gesto di buonsenso, e riguarda le partite in programma a Casalecchio di Bologna. La modifica si è resa necessaria per rispettare le esigenze di alcuni calciatori durante il mese sacro islamico. La scelta è stata annunciata ufficialmente dall'organizzazione calcistica italiana.

Casalecchio (Bologna), 10 marzo 2026 – Un piccolo ma grande gesto, che ricorda come anche su un campo da calcio si possano compiere passi importanti per non lasciare nessuno indietro. È proprio con questo spirito, infatti, che il Real Casalecchio ha chiesto e ottenuto dalla Figc la possibilità di posticipare le partite della squadra juniores per il Ramadan, permettendo così ai quattro ragazzi musulmani della rosa di scendere in campo dopo il tramonto. Le cinque gare in programma dallo scorso sabato fino al 19 marzo si giocheranno infatti non più alle 17.15, bensì alle 18.30: un’ora e un quarto più tardi, il tempo necessario perché i ragazzi possano idratarsi e affrontare così le partite insieme al proprio gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è il Ramadan, la Figc posticipa le gare dopo la richiesta del Real Casalecchio: “Gesto di buonsenso” Articoli correlati Gare per le concessioni. Il Tar accoglie la richiesta di anticipare la discussioneMONTE ARGENTARIO Il termine delle gare sulle concessioni demaniali di Porto Ercole si avvicina, il Tar accelera e fissa l’udienza prima della... Leggi anche: Morte Commisso, minuto di silenzio deciso dalla FIGC per tutte le gare del weekend: così verrà ricordato il presidente della Fiorentina