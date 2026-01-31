Gare per le concessioni Il Tar accoglie la richiesta di anticipare la discussione
Il Tar ha deciso di anticipare l’udienza sulle concessioni demaniali di Porto Ercole, portandola prima della scadenza del bando. La decisione arriva mentre il termine per le gare si avvicina, in un momento di attesa e tensione tra gli operatori coinvolti.
MONTE ARGENTARIO Il termine delle gare sulle concessioni demaniali di Porto Ercole si avvicina, il Tar accelera e fissa l’udienza prima della scadenza del bando. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini presentata dal Circolo Nautico e della Vela Argentario nel ricorso contro il Comune di Monte Argentario relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei pontili. Con un decreto arrivato nella giornata di ieri il Tar ha disposto la riduzione alla metà dei termini processuali, ritenendo sussistenti le condizioni di urgenza segnalate dal ricorrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
