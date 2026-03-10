Un gruppo di studenti cattolichini si trova alle Maldive per un progetto di studio dedicato agli squali. Durante la spedizione, osservano da vicino questi animali, immergendosi nelle acque dell’oceano indiano. Il viaggio include immersioni e analisi sul campo, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di questa specie marina. La missione è parte di un’attività scolastica orientata alla biologia marina e alla tutela degli ecosistemi marini.

Un viaggio straordinario tra le profondità dell’oceano per conoscere da vicino uno degli animali più affascinanti e temuti del mare. Protagonista è il cattolichino Matteo Fabbri, 37 anni, subacqueo appassionato di squali, che quest’anno ha deciso di condividere la sua esperienza portando con sé tre amici, tutti originari della Regina, Arturo Solleciti, Matteo Pagnoni e Andrea Cerri, nelle acque delle Maldive, uno dei luoghi con la più alta presenza di squali. L’avventura dei quattro sub è stata documentata con fotografie e video spettacolari che raccontano di veri incontri ravvicinati. Proprio per questo i protagonisti della spedizione sono stati ricevuti dalla sindaca Franca Foronchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cattolichini alle Maldive per studiare gli squali

