Dopo la restituzione di 400mila euro da parte di Catanzaro, le associazioni chiedono interventi alla Corte dei Conti. Le risorse del Fondo Dopo di noi, ridotte da 90 a 72 milioni di euro annui, risultano insufficienti. Nonostante i fondi statali destinati a progetti per persone con disabilità grave, alcuni enti locali non li impiegano, restituendoli. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla gestione e sull’effettiva copertura dei bisogni.

Le risorse disponibili del Fondo Dopo di noi, che sono passate dai 90 milioni annui ai 72 milioni, risultano insufficienti ma ci sono diversi enti locali che, pur avendo ricevuto dallo Stato soldi per finanziare progetti essenziali per le persone con grave disabilità aventi diritto, non li utilizzano e addirittura li restituiscono. Ci sono amministrazioni che, per incapacità di programmazione, disperdono fondi già stanziati e destinati a diritti fondamentali. È il caso del Comune di Catanzaro che ha restituito alla Regione Calabria oltre 400mila euro, che sarebbero potuti servire per sostenere economicamente circa 70 progettazioni già avviate tra cui ristrutturazioni e messe in opera di impianti e delle attrezzature di alloggi, comprese le abitazioni di proprietà degli utenti, oltre che finanziamenti di laboratori diurni o brevi soggiorni per l’autonomia abitativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo di noi, proteste dopo che Catanzaro ha restituito 400mila euro per incapacità di spenderli. E ora le associazioni si rivolgono alla Corte dei Conti

