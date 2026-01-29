sicurezza nei locali firmato in prefettura il protocollo con commercianti e associazioni di categoria

Questa mattina a Caserta il prefetto Lucia Volpe ha firmato un accordo con rappresentanti delle associazioni di categoria e della Camera di Commercio. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nei locali commerciali, prevenendo atti illeciti e situazioni di pericolo. La firma arriva dopo incontri e confronti tra le parti, con l’intento di migliorare la tutela di commercianti e clienti.

Tempo di lettura: 3 minuti Questo pomeriggio, nella sede del Palazzo di Governo di Caserta, il prefetto Lucia Volpe ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i rappresentanti della Camera di Commercio di Caserta, di Confcommercio Caserta e di Confesercenti Caserta, finalizzato alla prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali. Al tavolo istituzionale erano presenti il presidente dell’Ente camerale Tommaso De Simone, il presidente di FIPE Confcommercio Caserta Giuseppe Russo e il presidente di Confesercenti Caserta Salvatore Petrella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

