Il pomeriggio di ieri a Catanzaro ha la presentazione del volume Pane, amore e Maria dell’avvocato e scrittrice Rita Parentela. L’evento si è svolto presso il Centro Sociale Fasano, trasformandosi in un dibattito acceso su diritti, memoria e il ruolo delle donne nella società contemporanea. L’incontro ha riunito relatori come Marco Angilletti, Francesca Falcone docente dell’Unical e la giornalista Maria Rita Galati per discutere di vincoli sociali e libertà individuali. La discussione ha messo in luce come i limiti di genere non siano solo una questione del passato, ma persistano oggi sotto forma di aspettative sociali e carichi familiari che limitano le scelte reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro: diritti delle donne, tra carta e realtà

Articoli correlati

Accessibilità taxi ad Anacapri: “Diritti affermati sulla carta, negati nella realtà. Chiesti chiarimenti”Tempo di lettura: 3 minutiIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sulla vicenda relativa alla richiesta di...

Lavoro e diritti negati, 41 segnalazioni in un anno: scatta l'alleanza tra Enti e sindacati a tutela delle donneDiventare madre resta, ancora oggi, il principale ostacolo alla vita lavorativa delle donne nel territorio.

Contenuti e approfondimenti su Catanzaro diritti delle donne tra carta...

Temi più discussi: 8 marzo a Catanzaro: corteo per la Giornata Internazionale della Donna; Festa della donna, corteo sul lungomare di Catanzaro contro ogni forma di discriminazione e violenza · catanzarochannel.it; Catanzaro, l'orgoglio delle donne di Lido: al lavoro per il post-ciclone; Le donne devono stare zitte? La provocazione sui muri di Catanzaro.

Donne, pace e democrazia: l’appello di ANDE in un mondo attraversato dai conflittiL'Associazione evidenzia come l'attuale fase storica, caratterizzata da guerre e crisi internazionali, minacci conquiste democratiche un tempo considerate irreversibili ... catanzaroinforma.it

Fidapa scommette sulle donne che guidano il futuro. Successo per l’iniziativa di SoveratoValorizzate esperienze, buone pratiche e percorsi di eccellenza, offrendo spunti concreti alle nuove generazioni e rafforzando il ruolo delle donne nei luoghi decisionali ... catanzaroinforma.it

1971-72 Floriana - Catanzaro 1-3, amichevole, l'ingresso in campo delle squadre - facebook.com facebook

In Calabria è Catanzaro il capoluogo con il clima migliore. Indice Sole 24 Ore con 3bmeteo, Reggio prima in Italia nell'indicatore dei giorni freddi #ANSA x.com