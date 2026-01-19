Lavoro e diritti negati 41 segnalazioni in un anno | scatta l' alleanza tra Enti e sindacati a tutela delle donne

Nel corso di un anno sono state registrate 41 segnalazioni di violazioni dei diritti delle donne sul lavoro. La maternità continua a rappresentare un ostacolo rilevante, evidenziando la necessità di un’alleanza tra enti e sindacati per tutelare meglio le lavoratrici. Questo intervento mira a promuovere un ambiente lavorativo più equo e rispettoso, garantendo i diritti di tutte le donne, indipendentemente dalla loro condizione familiare.

Discriminazioni sul lavoro, 41 casi in un anno: istituzioni e sindacati firmano il "patto" a tutela delle donne

Contratto Funzioni Locali 2022-2024: nuove regole su festivi e notturni, tra tutela del lavoro e sostenibilità degli enti

Il Contratto Funzioni Locali 2022-2024 introduce nuove regole su festivi e turni notturni, rafforzando la tutela dei lavoratori e la stabilità degli enti. Mentre garantisce certezze giuridiche e diritti organizzativi, stimola anche un dibattito su attrattività, costi e riforme strutturali nel lavoro pubblico locale.

