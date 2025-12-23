Rissa a colpi di spranga in zona rossa | quattro Daspo Willy

Incuranti della "zona rossa" se le sono date di santa ragione. Alla luce del pestaggio si ipotizza una resa dei conti per il controllo delle piazze di spaccio. Rissa tra nordafricani, identificati i protagonisti. Per loro il questore Marco Odorisio il 22 dicembre ha disposto il daspo Willy.

Comunicato Stampa: Presidente Zaia sulla rissa a colpi di spranghe in zona stazione a Padova - Venezia 20 dicembre 2025 "I veneti sono stanchi di assistere a scene di violenza come quella accaduta ieri sera in zona stazione a Padova. gazzettadiparma.it

Rissa notturna a colpi di spranghe, la rabbia dei residenti di San Bortolo: «Terra di nessuno. Non è possibile andare avanti così» - E la paura è che le segnalazioni non sortiscano effetti: «Sabato scorso è filato tutto liscio, mi sono anche detto con mia moglie “strano, si dorme”. ilgazzettino.it

Corigliano Rossano: rissa sul lungomare si conclude a colpi di pistola, ferito 50enne Visita il sito [ - facebook.com facebook

