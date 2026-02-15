Catanzaro aggressione al quartiere Marinaro | giovani lavoratori feriti indagini in corso per chiarire la dinamica

Durante la notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio, alcuni giovani lavoratori sono rimasti feriti in un’aggressione nel quartiere Marinaro di Catanzaro. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’episodio, che ha sollevato preoccupazione tra i residenti. Le prime testimonianze indicano che il gruppo di vittime è stato circondato e colpito senza motivo apparente. Una delle persone coinvolte ha riportato ferite alla testa e al volto, mentre gli altri hanno riportato traumi vari. Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e ascoltando test

Notte di Violenza a Catanzaro: Aggressione al Quartiere Marinaro e l’Allarme Sicurezza. Un violento episodio ha scosso il quartiere Marinaro di Catanzaro nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2026. Diversi giovani lavoratori di un locale della zona sono stati aggrediti al termine del loro turno, sollevando un’ondata di preoccupazione per la sicurezza in un’area già nota per la sua vivace vita notturna. L’intervento del personale medico del presidio Pugliese e delle forze dell’ordine è stato immediato. Dinamica dell’Aggressione: Ricostruzione e Indagini in Corso. La dinamica esatta dell’aggressione è ancora oggetto di indagine.🔗 Leggi su Ameve.eu Montecassiano, notte di violenza: due giovani feriti in una rissa, indagini in corso per chiarire la dinamica. A Montecassiano, due ragazzi sono rimasti feriti durante una rissa scoppiata nella notte, dopo che una lite tra gruppi si è degenerata in violenza. Crollo in fabbrica: operaio 55enne deceduto, dinamica da chiarire. Indagini in corso per accertare le responsabilità. Un uomo di 55 anni, Stefano Vuolo, è morto questa mattina in un incidente in fabbrica a Pennabilli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Catanzaro, aggressione in piena movida: quattro giovani colpiti dal Daspo Willy. Aggressione nei pressi del Tribunale, Forza Nuova: Episodio grave, intervenire subitoServe un maggiore presidio delle forze dell’ordine, controlli mirati nelle zone segnalate e un piano strutturato di contrasto al degrado urbano ... catanzaroinforma.it Aggressione davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro: due militari feritiDue militari in presidio agli uffici giudiziari di Catanzaro sono stati aggrediti nel pomeriggio di ieri. L'episodio è avvenuto dinnanzi la Corte d'Appello, dove un uomo in evidente stato di agitazion ... reggiotv.it Catanzaro, l’aggressione al militare rinfocola l’odio social verso gli stranieri https://gazzettadelsud.it/p=2170467 facebook