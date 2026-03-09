Un uomo di 39 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato un’auto e aver tentato di scappare contromano per le vie della città. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento di polizia, che ha intercettato e fermato il sospetto poco dopo il furto. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato.

Furto dell'auto e segnalazione alla Polizia. Un uomo di 39 anni, originario di Catania, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato dopo aver rubato un'auto e aver tentato la fuga per le strade della città. Il proprietario del veicolo, accortosi del furto, ha contattato la sala operativa della Questura di Catania tramite il numero unico d'emergenza, chiedendo l'intervento degli agenti nei pressi di via Trieste, dove aveva lasciato l'auto parcheggiata. Grazie al sistema satellitare installato sul veicolo, la vittima è riuscita a fornire la posizione in tempo reale dell'auto rubata, permettendo così ai poliziotti della squadra volanti di seguirne gli spostamenti e individuare la direzione del fuggitivo.

Ruba un'auto e fugge contromano per le vie di Catania: arrestato un 39enne

