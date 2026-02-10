Un uomo trovato morto carbonizzato in una cabina elettrica

Un uomo è stato trovato morto, carbonizzato, all’interno di una cabina elettrica a Pomezia. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e sta cercando di capire cosa sia successo.

Un uomo è stato trovato senza vita, morto carbonizzato, all'interno di una cabina elettrica. La tragica scoperta è stata fatta nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, a Pomezia. Scattato l'allarme sul posto, in via Campobello, si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri della locale.

