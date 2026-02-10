Uomo trovato morto carbonizzato in una cabina elettrica

Questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato un uomo morto all’interno di una cabina elettrica a Pomezia. Il corpo, ormai carbonizzato, è stato scoperto ieri sera in via Campobello. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma sembra trattarsi di un incidente o di un gesto volontario. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Un uomo è stato trovato morto all'interno di una cabina elettrica a Pomezia. Il corpo, carbonizzato, è stato scoperto nella serata di lunedì 9 febbraio in via Campobello. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.Cadavere carbonizzato in una cabina elettricaIl cadavere della.

