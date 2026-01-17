Craxi Crosetto a commemorazione Hammamet Il figlio Bobo | Italia lo ricordi con busto a Sigonella

Da ieri, Hammamet ospita la commemorazione di Bettino Craxi, scomparso il 19 gennaio 2000 nella località tunisina. L’evento coinvolge figure come Crosetto e il figlio Bobo, che ha ricordato l'importanza di mantenere viva la memoria di Craxi anche attraverso iniziative come il busto a Sigonella. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione sulla figura e il ruolo storico dell’ex leader socialista.

(Adnkronos) – E' in corso da ieri ad Hammamet la commemorazione di Bettino Craxi, morto nella località turistica tunisina il 19 gennaio del 2000. Alla cerimonia, promossa dalla Fondazione Craxi per ricordare l'ex premier socialista scomparso 26 anni fa, ha partecipato oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Ringrazio il ministro Guido Crosetto, che ha voluto recarsi ad Hammamet, in terra tunisina, per rendere omaggio alla memoria di Bettino Craxi, che qui si spense, da uomo libero in lotta contro l'ingiustizia terrena", scrive in una nota Stefania Craxi. "Il suo gesto – sottolinea la parlamentare azzurra – l'appellativo 'statista' che il ministro ha scelto per riferirsi a Craxi, vale più di mille parole.

