Precipita col trattore in una scarpata a Cosenza morto agricoltore di 67 anni

Un agricoltore di 67 anni ha perso la vita a Cosenza dopo essere precipitato con il trattore in una scarpata. L’incidente, avvenuto nelle campagne della zona, ha portato alla tragica perdita dell’uomo. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Un agricoltore di 67 anni è deceduto precipitando in una scarpata a bordo del suo trattore. È accaduto nella tarda serata di ieri a Mormanno, in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, rientrando verso casa dopo aver trascorso il pomeriggio con il figlio a lavoro nei terreni di proprietà, per cause ancora .

