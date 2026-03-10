Castellammare | nasce la Stanza di Giulia per fermare

A Castellammare del Golfo è stata inaugurata una nuova stanza nel commissariato dedicata all’ascolto delle vittime vulnerabili, chiamata La Stanza di Giulia. L’apertura si è svolta in un ambiente formale e rispettoso, con la presenza di autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La struttura è pensata per offrire un luogo sicuro e riservato a chi deve raccontare situazioni delicate.

Nell'atmosfera solenne del commissariato di Castellammare del Golfo, si è svolta l'inaugurazione dello spazio dedicato all'ascolto protetto delle vittime vulnerabili, battezzato La Stanza di Giulia. La cerimonia ha la presenza del Questore Giuseppe Peritore, del Prefetto Daniela Lupo e del Procuratore Aggiunto Stefano Luciani, che hanno presieduto al taglio del nastro per uno strumento concreto contro la violenza di genere. Questo nuovo ambiente, progettato con colori caldi e arredi specifici, mira a facilitare il dialogo e incoraggiare le donne e i minori a intraprendere un percorso di denuncia sicuro, in linea con le convenzioni internazionali e il Codice Rosso.