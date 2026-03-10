Cassino | 50enne ai domiciliari tenta furto moto arrestato

A Cassino, nella notte del 9 marzo 2026, un uomo di 50 anni ai domiciliari è stato arrestato dopo aver tentato di rubare una moto in via Enrico De Nicola. L'individuo ha cercato di sottrarre il veicolo senza riuscirci e successivamente è stato fermato dalle forze dell'ordine. L’arresto è avvenuto sul luogo dell’intervento.

Nel cuore di Cassino, la notte del 9 marzo 2026 ha un tentativo di sottrazione di un motoveicolo in via Enrico De Nicola. Un uomo di circa cinquant'anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali ed attualmente agli arresti domiciliari, è stato bloccato mentre cercava di rubare l'automobile a due ruote. L'intervento delle Volanti della Polizia di Stato è scattato immediatamente dopo una segnalazione tempestiva giunta alla sala operativa locale. L'episodio si colloca in un contesto di sicurezza urbana dove la prontezza degli agenti ha impedito il compimento del reato. La dinamica è stata ricostruita con precisione: il sospettato era sul punto di portare via la moto quando gli agenti sono giunti sul posto.