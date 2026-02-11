Perseguitava e minacciava un gruppo di magistrati a Catania 50enne arrestato e costretto ai domiciliari

Un uomo di 50 anni di Frosinone è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a Messina. La polizia lo accusa di aver perseguitato e minacciato un gruppo di magistrati di Catania attraverso i social, con comportamenti che sono stati qualificati come atti persecutori aggravati. Le indagini hanno portato alla sua cattura, mettendo fine alle sue azioni che avevano creato allarme tra gli ufficiali giudiziari.

Un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico, questo il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato su delega della Procura Distrettuale di Messina nei confronti di un 50enne italiano residente nella provincia di Frosinone. L'uomo è accusato di atti persecutori aggravati dall'uso di strumenti telematici, calunnia e istigazione a delinquere ai danni di diversi magistrati in servizio presso il distretto giudiziario di Catania. La misura cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Messina a seguito di un'articolata attività investigativa. Atti persecutori contro i magistrati a Catania Il contesto: il processo per diffamazione aggravata Il ruolo dei sostenitori e la diffusione online Il quadro probatorio e le garanzie per l'indagato Atti persecutori contro i magistrati a Catania La misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico è stata eseguita nella giornata odierna.

