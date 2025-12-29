Depistò le indagini sul delitto Mattarella | ecco perché l' ex prefetto Filippo Piritore deve restare ai domiciliari

Filippo Piritore, ex prefetto coinvolto nel caso Mattarella, si trova agli arresti domiciliari. La sua condotta, secondo le indagini, avrebbe ostacolato il corretto svolgimento delle indagini, alterando il processo di formazione delle prove. La decisione delle autorità mira a garantire la trasparenza e l’integrità delle procedure giudiziarie, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e il corretto corso della giustizia in casi delicati come questo.

Procura di Palermo: “Le indagini sul delitto Mattarella sviate da pezzi di Stato deviati” - E ancora oggi, dopo 45 anni, Piritore, sostengono i pm, prosegue quell’azione di depistaggio. repubblica.it

Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. Il giallo del guanto sparito - Emergono nuovi elementi nelle indagini sull'micidio di Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo. gazzetta.it

