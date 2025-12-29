Depistaggio sul delitto Mattarella ecco perchè l' ex questore Piritore resta ai domiciliari

L'ex questore Filippo Piritore rimane ai domiciliari in relazione al depistaggio sul delitto Mattarella. I giudici del tribunale del riesame hanno rilevato che l’ex prefetto di Agrigento ha dimostrato un’incisiva propensione ad alterare il processo di formazione delle prove, alimentando dubbi sulla sua condotta. Questa decisione si inserisce nel quadro più ampio delle indagini in corso sulla vicenda giudiziaria.

Secondo i giudici del tribunale del riesame, l'ex prefetto Filippo Piritore, originario di Agrigento, "ha mostrato una chiara e pervicace attitudine ad alterare il processo di formazione della prova".Nelle motivazioni con cui sono stati confermati gli arresti domiciliari si sottolinea "la certa.

