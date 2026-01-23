matteo messina denaro annullata da cassazione condanna ad amante lorena lanceri era accusata di favoreggiamento e procurata inosservanza

La Cassazione ha annullato la condanna di Lorena Lanceri, accusata di favoreggiamento e procurata inosservanza nei confronti di Matteo Messina Denaro. In primo grado, Lanceri era stata condannata a 13 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. La decisione della Suprema Corte apre un nuovo capitolo nel procedimento, che dovrà essere riesaminato alla luce delle motivazioni della sentenza.

In primo grado, il giudice dell'udienza preliminare aveva riconosciuto Lorena Lanceri colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e l'aveva condannata a 13 anni e 4 mesi. Una pena che la Corte d'appello di Palermo aveva riformato a 5 anni e 8 mesi, non riconoscendo l'associazione esterna b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

