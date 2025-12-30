Cafu sorprende tutti con una dichiarazione incredibile | Il Milan può vincere lo scudetto l’Inter…

Cafu esprime ottimismo riguardo alle prospettive del Milan in questa stagione di Serie A, ritenendo possibile la conquista dello scudetto. Nel suo commento, analizza anche le altre squadre di vertice, come Inter, Napoli, Roma e Juventus, offrendo una valutazione equilibrata sulla situazione attuale del calcio italiano. La sua analisi si basa su un’attenta valutazione delle forze in campo e delle dinamiche di questo campionato.

Da Dubai, dove partecipa al World Sports Summit, Marcos Cafu torna a parlare di calcio italiano e della corsa scudetto. L'ex terzino di Roma e Milan, leggendario "Pendolino" e unico giocatore della storia ad aver disputato tre finali mondiali consecutive, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, toccando tutti i temi caldi della Serie A e non solo. MILAN E SCUDETTO – «Certo che sì. Quando sei il Milan l'obiettivo è sempre quello di vincere il campionato, almeno a me hanno insegnato così.

