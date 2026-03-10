Cassano | L’Inter mi ha deluso gara di me**a

Antonio Cassano esprime forti critiche all’Inter, affermando che la squadra lo ha deluso e definendo la partita come una delle peggiori. Dopo il derby vinto dal Milan 1-0, l’ex calciatore non risparmia parole dure, sottolineando il suo disappunto per le prestazioni della squadra nerazzurra. Le sue dichiarazioni arrivano nel giorno successivo alla sfida, senza usare toni diplomatici.

Antonio Cassano non usa mezze misure. Nel day after del derby vinto dal Milan 1-0, l’ex fantasista – intervenuto a Viva el Futbol – ha puntato il dito soprattutto contro i nerazzurri di Cristian Chivu: partita “bruttissima”, “spettacolo indegno” e, soprattutto, un’Inter che lo ha lasciato con una sensazione precisa addosso.? “Delusione Inter”: la critica più pesante è sull’atteggiamento. Secondo Cassano, il Milan ha fatto la sua parte – almeno nella prima mezz’ora – provando ad alzare il pressing e a giocare con un’intensità diversa rispetto al recente passato. Ma la sua “delusione grande” è stata l’Inter: non tanto per gli episodi (ha citato l’occasione di Mkhitaryan e quella di Dimarco), quanto per la postura mentale della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

