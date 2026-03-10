Cassano durissimo sul derby | Uno spettacolo schifo l’Inter mi ha deluso per questo motivo

L’ex calciatore di Milan e Inter si è espresso duramente sul derby, definendo lo spettacolo offerto una delusione e criticando la prestazione dell’Inter durante la partita. Le sue parole si sono concentrate sulle modalità con cui i nerazzurri hanno affrontato l’incontro, sottolineando il livello di gioco e l’atteggiamento mostrato durante i 90 minuti. La sua valutazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Inter News 24 Cassano durissimo sul derby. Le parole dell'ex fantasista di Milan e Inter riguardo alla prestazione dei nerazurri nella stracittadina. Il derby di Milano continua a generare dibattiti e analisi anche nei giorni successivi alla vittoria del Milan sull' Inter per 1-0. Tra i commenti più severi c'è quello di Antonio Cassano, ex attaccante e oggi opinionista, che nel corso della trasmissione Viva el Futbol ha espresso un giudizio molto duro sulla partita disputata a San Siro. IL GIUDIZIO SULLA PARTITA – «Non è stata una bella partita, è stato uno spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso, io questo me lo posso aspettare dal Milan. I rossoneri nei primi 35 minuti hanno fatto quello che non avevano mai fatto in stagione, provare a pressare un po' più alto, poi negli altri 60 è tornato a difendersi come al solito». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano durissimo sul derby: «Uno spettacolo schifo, l'Inter mi ha deluso per questo motivo»