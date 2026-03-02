L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e il Corinthians per André. Romano ha spiegato che il club rossonero rimane ottimista, ma ha precisato che la questione riguarda principalmente il club brasiliano. La trattativa è ancora aperta e coinvolge direttamente le parti interessate, senza dettagli su eventuali sviluppi o accordi già raggiunti.

Dopo le notizie delle ultime ore relative ai problemi e al possibile ricorso alla FIFA per sbloccare l'affare per André, Fabrizio Romano ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e il Corinthians, sottolineando l'ottimismo della dirigenza rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole dal suo ultimo video YouTube. "Sta succedendo di tutto ma il Milan il suo l'ha fatto. È un discorso che riguarda il Corinthians e la pancia del club brasiliano. Chi comanda e chi prende le decisioni adesso dovrà fare chiarezza. Al tavolo ci sono i legali del giocatore, gli agenti del giocatore, il presidente e la dirigenza del club, con l'opinione dell'allenatore pesante come Dorival Junior che ha già fatto capire al club che la valorizzazione del giocatore dovrebbe essere fatta a cifre diverse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano chiarisce: “André? Il Milan rimane ottimista, è un discorso che riguarda il Corinthians”

