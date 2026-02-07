Vignali | Liste d’attesa meno prestazioni del passato L’Ausl | I numeri riguardano solo le prenotazioni

A Ravenna, le liste d’attesa sono più lunghe e le prestazioni sono meno rispetto al passato. Lo dice Vignali, che ricorda che prima della pandemia si facevano più interventi. L’Ausl spiega che i numeri si riferiscono solo alle prenotazioni, ma molti cittadini si lamentano dei tempi che si allungano e delle prestazioni che diminuiscono. La situazione resta critica e molti pazienti si chiedono quando cambierà.

"Prima della pandemia a Ravenna le liste d’attesa andavano molto meglio perché si erogavano molte più prestazioni ". Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’ Emilia-Romagna, Pietro Vignali, snocciolando i dati. "Facendo il confronto per 25 diverse prestazioni sanitarie tra i periodi di dicembre 2019 e gennaio 2020 e questi ultimi due mesi (dicembre 2025 e gennaio 2026) si ricava il risultato complessivo impietoso di 18987 prestazioni erogate nel primo periodo contro le 10277 del secondo – scrive il capogruppo azzurro –. Interessanti e indicative sono le differenze su alcune prestazioni particolarmente richieste o comunque rilevanti: ecografie addome 2332 nel bimestre prepandemico contro 915 in quest’ultimo bimestre; visite oculistiche 2486 contro 948; visite ortopediche 1263 contro 540; colonscopie 385 contro 176, risonanze magnetiche addome 171 contro 69. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vignali: "Liste d’attesa, meno prestazioni del passato". L’Ausl: "I numeri riguardano solo le prenotazioni" Approfondimenti su Vignali Ravenna Liste d'attesa in sanità, Vignali (Forza Italia): "Molte più prestazioni prima della pandemia". Replica l'Ausl Vignali di Forza Italia torna a parlare delle liste d’attesa in sanità e dice che, prima della pandemia, a Cesena le cose funzionavano meglio. Liste d'attesa in sanità, Vignali (Forza Italia): "Si facevano molte più prestazioni prima della pandemia" A Cesena, le liste d’attesa in sanità sono peggiorate negli ultimi anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Vignali Ravenna Argomenti discussi: Sanità e liste d'attesa, Vignali (Forza Italia) fa il confronto con il periodo pre-covid: C'erano più prestazioni; Vignali: Liste d’attesa, meno prestazioni del passato. L’Ausl: I numeri riguardano solo le prenotazioni; Liste d'attesa in sanità, Vignali (Forza Italia): Molte più prestazioni prima della pandemia. Replica l'Ausl; Liste d’attesa, Ausl Romagna replica al consigliere regionale Vignali (FI). Liste d’attesa, Ausl Romagna replica al consigliere regionale Vignali (FI)In riferimento al comunicato stampa del consigliere regionale Vignali, l’Azienda USL della Romagna ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di garantire ai cittadini una corretta inform ... ravennawebtv.it FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SANITÀ: VIGNALI (FI) SU LISTE DI ATTESA IN EMILIA-ROMAGNA PRATICHE ILLEGALI E PROBLEMI ORGANIZZATIVI»Sanità: Vignali (FI) Su liste di attesa in Emilia-Romagna pratiche illegali e problemi organizzativi ... agenziagiornalisticaopinione.it SALUTE E LISTE D'ATTESA - Così il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, facendo il confronto per 25 diverse prestazioni sanitarie tra i periodi di dicembre 2019 e gennaio 2020 ed i mesi di dicembr facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.