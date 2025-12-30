VIII Centenario della morte di SFrancesco Fratelli d' Italia | Il Governo salva i fondi dopo i ritardi della Regione

In occasione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco, si sono sollevate questioni sul finanziamento degli eventi in Umbria. Dopo ritardi e inadempienze, il fondo destinato alla commemorazione rischiava di essere revocato. Tuttavia, l'intervento del Governo Meloni ha evitato questa evenienza, garantendo la continuità del supporto economico. La vicenda evidenzia l'importanza di un coordinamento efficace tra istituzioni locali e nazionali per la tutela del patrimonio culturale.

Il fondo economico per gli eventi in Umbria legati all'VIII Centenario della morte di San Francesco è a rischio revoca per inadempienze? Per l'opposizione di centrodestra in Regione si è rischiato grosso e soltanto l'intervento del Governo Meloni avrebbe salvato il fondo a causa del mancato.

Assisi: Dal 3 gennaio la rassegna “Francesco ha gli occhi tuoi”, dodici appuntamenti per l’VIII Centenario del Transito - Dal 3 gennaio la rassegna “Francesco ha gli occhi tuoi”, dodici appuntamenti per l’VIII Centenario della morte ... lavoce.it

Il 10 gennaio l'apertura dell’VIII Centenario del Transito di San Francesco di Assisi - L'appuntamento è per il 10 gennaio 2026 quando alle 10:00 la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola diverrà il centro delle solenni celebrazioni per l’VIII Centenario del Transito di San ... acistampa.com

Il Presepe di Amaseno dedicato a San Francesco Per l'VIII^ centenario della morte di San Francesco di Assisi, i Ragazzi del Presepe di Amaseno hanno voluto dedicare al Santo patrono d'Italia il loro 41° presepe. Lo realizzano infatti dal 1985 e non poteva pa - facebook.com facebook

