Giusi Bartolozzi chiuse le indagini sul capo di gabinetto di Nordio Il ministro all’attacco sui pm | Perplesso dalla tempistica

Le indagini preliminari sulla vicenda legata al caso Almasri sono state concluse dalla procura di Roma, coinvolgendo anche il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Il procedimento si concentra sulle accuse di false informazioni e si sta avviando verso le fasi successive, mentre il ministro ha commentato la tempistica delle operazioni, esprimendo alcune perplessità.

Si sono concluse le indagini preliminari della procura di Roma in merito all'inchiesta sul caso Almasri, che vede indagata per false informazioni anche Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia. A darne l'annuncio è lei stessa, in una nota condivisa con i media: «Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità». Nordio: «Perplesso dalla tempistica». A commentare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari c'è anche il ministro Carlo Nordio, che ribadisce la sua «massima e incondizionata fiducia sull'operato» di Bartolozzi.